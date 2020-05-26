Курганским школьникам назвали даты проведения ЕГЭ-2020

В Курганской области выпускники, которые собираются поступать в вузы, с 3 июля в очной форме начнут сдавать ЕГЭ.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, 3 июля пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. Самый массовый ЕГЭ по русскому языку назначен 6 и 7 июля, 10 июля – ЕГЭ по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.

До даты проведения ЕГЭ курганские выпускники будут сдавать пробные экзамены. Они начнутся с 29 июня и в течение двух дней будут протестированы все процедуры. Это сделано для того, чтобы ЕГЭ прошел без сбоев, а школьники, которые придут на экзамен, находились в безопасности.

«Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе. Расписание основного и дополнительного периодов ЕГЭ составлено таким образом, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы: 3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа – ЕГЭ по русскому языку, 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам», – утоняют в пресс-службе губернатора.

Выпускники 11 классов, которые не планируют поступать в вузы, могут отказаться от сдачи единого государственного экзамена. В этом случае их аттестуют на основании текущих отметок, а свои аттестаты они получат без сдачи ЕГЭ.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 25.05.20

В Зауралье опять штормовой ветер: предыдущая стихия сносила крыши и обесточила регион. / В Курганской области скончался первый пациент с коронавирусом. / В Курганскую область новые случаи Covid-19 завезли из «тюменской матрешки». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»