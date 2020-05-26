В Зауралье похитили мужчину и потребовали за его свободу выкуп в виде трактора

В Кургане завершился судебный процесс на компанией мужчин, похитивших жителя Кетовского района. Их судили по двум статьям УК РФ – похищение человека и вымогательство чужого имущества.

Как сообщает 26 мая прокуратура Курганской области, подсудимые в марте 2018 года похитили жителя села Падеринское Кетовского района. Преступный план созрел во время пьянки. Трое мужчин запихнули потерпевшего в машину «Лада-Гранта» и вывезли на 254 километр трассы «Иртыш».

«В одном из помещений кафе, расположенного вдоль трассы, обвиняемые заставили потерпевшего написать расписку об обязательстве передать в пользу третьего лица трактор стоимость более 250 тыс рублей», – уточняет надзорное ведомство.

После этого похитители увезли свою жертву в Курган, где спрятали его с помощью знакомого – сотрудника охранного предприятия.

«На следующий день все четверо отвезли потерпевшего обратно в с. Падеринское где, воспользовавшись моментом, последний сбежал из машины к себе домой», – добавляют в облпрокуратуре.

Обвиняемые получили тюремные сроки от 6 до 9 лет. Они будут отбывать наказания в колониях строго режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Курган, Кетовский район, Дарья Котова

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