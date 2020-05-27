В Курганской области опять зафиксирован прирост по COVID-19

В Курганской области за сутки темп прироста заболевания коронавирусом составил 3,6%. По состоянию на 27 мая выявлено семь новых случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб региона. Общее число заболевших увеличилось до 199.

Из семи новых случаев коронавируса только один завозной. Заболел житель Кургана, посещавший Ханты-Мансийский автономный округ. Еще шесть вновь инфицированных контактировали с ранее заболевшими. Это жители Кургана, Шадринска, Макушино, Сафакулевского района.

Под медицинским наблюдением находятся 4041 человек, из них 749 жителей области контактировали с лицами, у которых подтвердился COVID-19. По выздоровлению выписаны 85 человек.

Сегодняшний показатель выявления инфекции выше, чем по состоянию на 26 мая, когда в Зауралье диагноз COVID-19 подтвердился у трех жителей региона.

Курган, Дарья Котова

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