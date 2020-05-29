В Зауралье 16-летний подросток устроил массовое ДТП и сбежал с места аварии

В Шадринске произошла авария с участием четырех автомобилей, сообщает региональное УГИБДД. Виновником ДТП оказался 16-летний подросток, который скрылся с места происшествия.

Автоинспекторы уточняют, что ночью 28 мая в 23:40 по улице Свердлова двигался автомобиль ВАЗ-211440. Водитель не справился с управлением и врезался в стоящие машины Лада и «Mercedes». Удар был такой силы, что иномарку отбросило еще и на кроссовер Toyta RAV4. Водитель кроссовера, мужчина 2001 года рождения, получил телесные повреждения.

Сам виновник ДТП сбежал с места происшествия. «В ходе розыскных мероприятий водитель установлен. Им оказался 16-летний житель города Шадринска», – уточнили в автоинспекции Курганской области. Теперь родители молодого человека будут привлечены к административной ответственности. Их накажут за нарушения ПДД несовершеннолетним, а также за то, что подросток нарушил режим самоизоляции – в регионе из-за пандемии коронавируса по-прежнему действует режим повышенной готовности и детям до 18 лет запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых.

Шадринск, Курган, Дарья Котова

Шадринск, Курган. Другие новости 28.05.20

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