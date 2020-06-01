В Курганской области частично ослаблен режим самоизоляции: можно гулять и заниматься спортом

В Курганской области с 1 июня отменен режим СМС-фиксации передвижения граждан. С сегодняшнего дня разрешены прогулки и занятия спортом на улице, время пребывания на улице не ограничено. Об этом сообщает пресс-служба курганского губернатора.

При этом жителей Зауралья просят соблюдать в период пандемии коронавируса несколько важных рекомендаций.

«На улице необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах. Рекомендуется носить маски в общественном транспорте, магазинах и организациях, оказывающих услуги. В автобусах также рекомендуется пользоваться перчатками. При совместных занятиях физкультурой и спортом на открытом воздухе соблюдать предельно допустимое количество занимающихся не более двух человек и дистанцию между занимающимися не менее 5 м. При совместных прогулках на улице соблюдать предельно допустимое количество прогуливающихся не более двух человек и дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра», – на таких рекомендациях настаивает оперативный штаб региона и региональное управление Роспотребнадзора.

Людям старше 65 лет по-прежнему рекомендовано находиться дома. Пенсионерам можно посещать дачные участки, но соблюдать осторожность.

Обязательным остается требование к тем, кто приезжает в регион из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Мурманских областей, ХМАО и ЯНАО. Граждане обязаны уведомить о своем приезде медиков и удалиться на 14-дневный карантин. Режим самоизоляции две недели должны соблюдать и те, кто проживает с прибывшими.

Порядок въезда в Курганскую область на автомобиле остается прежним. Попасть на территорию региона смогут те граждане, которые: имеют регистрацию в Курганской области; работают в Курганской области; следуют на похороны; прибыли с целью лечения. Аэропорт Кургана по-прежнему закрыт: все рейсы отменены до середины июня.

Курган, Дарья Котова

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