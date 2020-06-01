В Зауралье за сутки почти все новые случаи Covid-19 оказались контактными

В Курганской области к 1 июня всего выявлено 252 случая коронавирусной инфекции. Прирост за сутки – семь инфицированных .

Как сообщает оперативный штаб региона, два новых случая – завозные из Москвы и Екатеринбурга. Инфекция подтвердилась у жителей Кургана. Сразу пять вновь заболевших – контактные, они общались с инфицированными в Кургане и Сафакулевском районе. Под наблюдением медиков остаются 3274 человека, из них 659 – контактные.

Как сообщал «Новый День», с 1 июня в Зауралье, где по-прежнему действует режим повышенной готовности, были смягчены требования. Жителям области больше не нужно подтверждать свое передвижение с помощью СМС-кодов. Прогулки разрешены, как разрешены и занятия спортом на открытом воздухе. При этом в региональном управлении Роспотребнадзора настаивают на том, что в общественных местах необходимо носить маски, а в общественном транспорте еще и перчатки. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть и дезинфицировать руки. Жителей старше 65 лет медики просят по возможности и дальше соблюдать режим самоизоляции.

Курган, Дарья Котова

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