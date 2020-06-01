В Кургане мужчина спалил 13 машин на стоянке автосалона Nissan

В Кургане задержан мужчина, подозреваемый в поджоге автомобилей на охраняемой стоянке автосалона. Повреждены 13 машин, сумма ущерба превысила 18 млн рублей, сообщает 1 июня УМВД по Курганской области.

В полиции уточнили, что около 3 часов ночи 31 мая поступил сигнал о поджоге 13 автомобилей. Злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения. Мужчину задержали, им оказался неоднократно судимый неработающий житель села Кетово.

«Подозреваемый задержан по месту жительства и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Злоумышленник внятно объяснить полицейским причины своего поступка не может. Причины произошедшего устанавливаются», – добавили в региональном УМВД.

Уголовное дело возбуждено по ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Житель Кетово может отправиться в тюрьму на срок до 5 лет, но вряд ли он возместит автосалону многомиллионный ущерб. В социальных сетях уточняется, что ЧП произошло на стоянке автосалона Nissan.

Курган, Дарья Котова

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