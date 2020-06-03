В Курганской области прирост по заболевшим Covid-19 затормозился

В Курганской области по состоянию на 3 июня зарегистрировано четыре новых случая коронавируса. Общее число инфицированных увеличилось до 259.

Как уточняет оперативный штаб региона, все новые случаи – контактные. Covid-19 подтвердился у двух жителей Кургана, по одному заболевшему в Кетовском и Каргапольском районах.

Под медицинским наблюдением находятся 3132 человека, из них 498 – контактные. С начала пандемии по выздоровлению выписаны 144 человека.

Как сообщал «Новый День», из общего числа инфицированных только треть – жители Кургана. Остальные Covid-пациенты проживают в населенных пунктах области.

С начала июня прирост по заболеваемости коронавирусом в регионе затормозился. И если, к примеру, 31 мая в Зауралье было зафиксировано 14 новых случаев Covid-19, то 1 июня – 7, а 2 июня диагноз подтвердился у троих жителей области.

Курган, Дарья Котова

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