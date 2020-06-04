Курганский губернатор Шумков рассказал о споре с коллегами из-за продуктовых наборов малоимущим

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем аккаунте в Инстаграм рассказал о том, что не все его коллеги поддержали идею раздавать продуктовые наборы малоимущим в период пандемии коронавируса.

«Потенциальный диспут среди коллег о том, что кто-то из них не так хорошо работал в молодости или ведёт ассоциальный образ жизни, настоятельно порекомендовал завязать. Наличие стариков, выбирающих выброшенный из мусорных баков скоропорт, вне зависимости от причины – это наш общий позор. Мы не можем сформировать им дополнительную пенсию, но можем помочь продуктами. Наборы начнём развозить после 20 июня», – написал 4 июня в Инстаграм Вадим Шумков.

Глава региона напомнил, что речь идет о продуктовых наборах стоимостью 3 тыс рублей. Это новая мера поддержки курганцев и рассчитывать на нее могут граждане, финансово пострадавшие из-за пандемии,пожилые люди, малообеспеченные многодетные семьи и матери-одиночки.

«В категорию получателей новых продуктовых наборов стоимостью 3000 рублей (40 кг муки, 5 литров масла и 8 различных мясных консервов) попросил в первую очередь включить одиноких пенсионеров, получающих минимальную пенсию (более 6000 человек)», – добавил Шумков.

Как сообщал «Новый День», решение выдавать большие продуктовые наборы некоторым категориям курганцев было принято в мае. Средства на эти цели выделяются из областного бюджета. В каждый набор стоимостью 3000 рублей войдет 40 кг муки, 22,5 кг разных круп, 5 литров подсолнечного масла, 8 мясных консервов. Предварительно к нуждающимся категориям может быть отнесено от 15 000 до 30 000 человек, реестр получателей формировало управление соцзащиты.

Это не единственная мера поддержки курганцам, которые весной 2020 года попали в сложную ситуацию. Малоимущие граждане бесплатно получали семенной картофель, также они могут рассчитывать на двух поросят или телёнка.

Как сегодня сообщил Шумков, выдача животных с запасом корма уже началась. «Есть определённые накладки – кому-то неудобно забирать их из хозяйств, где-то не хватает молодняка на реализацию. Доставка и завоз маленьких животных – вопрос щепетильный, потому попросил коллег «довинтить» вопрос с логистикой и объёмами. Будем дорабатывать», – резюмировал курганский губернатор.

Курган, Дарья Котова

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