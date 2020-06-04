В Кургане в ЦПКиО утром обнаружили труп мужчины

В курганском Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) рано утром 4 июня прохожие обнаружили труп мужчины. В СУ СКР по Курганской области информацию подтвердили, но пока ведомство официально подробности не сообщает.

Известно лишь, что при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. Вероятно, немолодой курганец умер во время утренней тренировки или пробежки в парке.

Как уточнили в региональном Следкоме, процессуальное решение будет принято по итогам доследственной проверки.

Курган, Дарья Котова

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