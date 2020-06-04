Курганского депутата подозревают в уклонении от налогов в особо крупном размере

Действующему депутату думы Щучанского района Аваку Бабаяну предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов. Общая сумма ущерба превысила 80 млн рублей, сообщает 4 июня СУ СКР по Курганской области.

По данным следствия, депутат Бабаян скрывал налоги как ИП, и как руководитель ООО «Транзит». Данная компания получала дорожные контракты при строительстве региональных и муниципальных дорог.

Уголовные дела были возбуждены на основании данных, представленных в СУ СКР от налоговой и полиции. «По данным следствия, с 2016 по 2019 годы Авак Бабаян, являясь фактическим руководителем ООО «Транзит», представлял в налоговый орган налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения о своих доходах. Таким образом, он уклонился от уплаты налогов и сборов в бюджет на сумму более 68 миллионов рублей», – уточнили в региональном Следкоме.

Еще 20 млн рублей Бабаян скрыл как индивидуальный предприниматель. В этом статусе он оказывал услуги – сдавал в аренду автотранспорт.

Уголовные дела возбуждены по ст. 198 и 199 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, путем непредставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере, а также уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

«Своими умышленными преступными действиями Авак Бабаян причинил ущерб бюджету Российской Федерации в сумме более 80 млн. рублей, что является особо крупным размером», – резюмировали в региональном Следкоме.

Щучанский район, Курган, Дарья Котова

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