Правительство РФ выделило Курганской области миллиард под спецпрограмму развития региона

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о выделении Курганской области 1 млрд рублей. Деньги регион получит под индивидуальную программу ускоренного социально-экономического развития. «Средства пойдут на создание социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Это позволит создать около 10 тыс. рабочих мест, увеличить доходы людей, улучшить инвестиционный климат и снизить уровень безработицы в регионе», – отметил глава правительства России.

Напомним, 25 февраля Михаил Мишустин посетил Курган. Во время его визита была утверждена программа ускоренного социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы (ИПСЭР).

Утверждение ИПСЭР премьер-министром означает утверждение финансирования. В течение пяти лет регион получит пять млрд рублей из федерального бюджета.

Средства направят, во-первых, на создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков – чтобы там могли появиться новые производства. Во-вторых, на поддержку предпринимателей: будет увеличен фонд льготных займов для промышленников и малого бизнеса. Также промышленники и предприниматели смогут получить финансовую поддержку на покупку нового оборудования. Кроме того, на деньги этой программы будут создавать инфраструктуру для новой жилой застройки – дороги и коммунальные сети для жилых районов. Одной из составляющих программы также создание особой экономической зоны.

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что Курганская область стала первым из десяти регионов, где программа одобрена. Подобный документ по поручению правительства РФ помимо Зауралья разрабатывали еще девять субъектов РФ со сложной социально-экономической ситуацией.

«Основная цель разработки такого документа – вывести регионы из негативного социально-экономического развития, из «зоны бедности». А также – создавать новые точки роста. Для усиления этой работы мы закрепили за регионами кураторов от федерального центра. Хочу сказать, что здесь Курганской области повезло, куратором является Антон Германович Силуанов, министр финансов», – комментировал ранее Михаил Мишустин.

Курган, Дарья Котова

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