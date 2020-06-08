В двух городах Курганской области за 60 миллионов отремонтируют набережные

В городах Катайск и Петухово до конца 2020 года закончится ремонт набережных. Затраты на оба проекта составят порядка 60 млн рублей, средства выделяются из федерального бюджета по программе «Формирование комфортной городской среды».

Как уточнили в пресс-службе курганского губернатора, в Катайске набережная «Семь ключей» на берегу реки Исеть будет поделена на зоны: спортивная площадка, пешеходная дорожка, а для собаководов впервые появится специальная зона для выгула и дрессировки животных.

«В городе Петухово на набережной имени Павла Юдина вместо привычного ограждения появится живая изгородь из деревьев и кустарников, что позволит защитить отдыхающих от порывов ветра. Необычный вид набережной придаст дорожка для прогулок. Она будет размещена над водой. Планируется также разместить крытую сцену в виде амфитеатра для концертов и праздников и детскую площадку», – сообщили в пресс-службе главы региона.

Еще в начале весны губернатор Вадим Шумков анонсировал ремонтные работы на набережных Кургана, Шадринска, Петухово и Катайска.

Если благоустройство прибрежной зоны в Кургане началось еще в 2019 году, то об остальных проектах стало известно только в марте.

«Оч хорошие новости). В Кургане этим годом, как уже говорил, продолжаем строительство набережной, масштабную реконструкцию ЦПКиО, планируем еще обустройство нескольких интересных и знаковых объектов, которые вас приятно удивят», – обратился в марте к жителям области Шумков.

Ремонт набережной в Шадринске глава региона назвал подарком городу. «Также (!) свои небольшие, но комфортные набережные должны получить Петухово и Катайск. – уточнял три месяца назад глава региона. – Пока все складывается в пользу этого. Но на всякий случай, держим пальцы скрещенными».

Курган, Катайск, Петухово, Дарья Котова

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