Водитель уснул за рулем: в Курганской области в ДТП погиб полуторамесячный младенец

В Курганской области автомобиль ВАЗ-21074 вылетел с дороги. В результате ДТП погиб полуторамесячный ребенок. Еще трое пострадали, включая семилетнюю девочку.

Как сообщает управление ГИБДД по Курганской области, трагедия произошла рано утром 7 июня на восьмом километре автодороги «Далматово-Падерино-граница Свердловской области». 60-летний водитель уснул за рулем и вылетел с дороги с «последующим наездом на земляную насыпь».

Водитель госпитализирован в ГБУ «Шадринская больница скорой медицинской помощи». В реанимацию Катайской центральной районной больницы был доставлен младенец, но спасти ему жизнь не удалось.

Малыша перевозили с нарушениями, он находился в сумке-переноске: детское удерживающее устройство не использовалось, уточнили автоинспекторы.

Не была пристегнута и семилетняя девочка, которая сидела на заднем сидении, ремень безопасности был сломан. Девочка получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась. Еще одна пострадавшая – женщина 1982 года рождения, ей также назначено амбулаторное лечение.

Курган, Катайск, Дарья Котова

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