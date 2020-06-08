Курганцев предупредили, что предстоящая неделя будет нетипично жаркой

На территории Курганской области с 8 по 12 июня ожидается аномально-жаркая погода. Температура воздуха будет выше климатической среднесуточной нормы на 7-9 градусов.

Как уточняет региональное управление МЧС, в ближайшие сутки в Зауралье температура воздуха ожидается на уровне 28-30 градусов. «Кроме того, по прогнозу с 8 по 12 июня на территории региона местами сохранится высокая пожарная опасность – 4 класс горимости леса. Будьте внимательны и осторожны. Соблюдайте все необходимые меры пожарной безопасности!», – сообщает мэрия Кургана.

Специалисты напоминают, что в такую погоду гражданам с хроническими заболеваниями, также пожилым людям следует быть внимательными к своему здоровью. Во избежание солнечных ожогов и тепловых ударов рекомендуется большую часть времени проводить в тени.

На территории всего региона, включая Курган, по-прежнему действует особый противопожарный режим. Запрещено разжигать костры, сжигать мусор.

Курган, Дарья Котова

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