В Курганской области за сутки выявлено 16 новых случаев Covid-19

В Курганской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 330 человек. За сутки вновь зафиксирован заметный прирост – 16 новых случаев. Об этом 9 июня сообщил оперативный штаб региона.

Большая часть вновь заболевших – 10 человек, контактировали с Covid-инфицированными. Это жители Кургана, Кетовского, Шатровского и Юргамышского районов. Еще шесть новых случаев коронавируса – завозные из ЯНАО и ХМАО. Инфекция подтвердилась у жителей Куртамышского, Сафакулевского и Варгашинского районов.

С начал пандемии по выздоровлению выписаны 195 человек. «Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 3290 человека, втом числе 462 человека контактные с заболевшими COVID-19. Сняты с медицинского наблюдения 13 635 человек. Проведено на новую коронавирусную инфекцию более 37 тысяч исследований», – уточнили в оперштабе Зауралья.

Курган, Дарья Котова

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