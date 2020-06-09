Аэропорт Кургана, закрывшийся из-за пандемии Covid-19, готов возобновить работу

Аэропорт Кургана, закрывшийся еще 9 апреля из-за пандемии коронавируса, может возобновить свою работу с 15 июня. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.

В информационном сообщении уточняется, что 15 июня авиакомпания «ЮТэйр» выполнит рейс Курган-Москва (Внуково) и Москва-Курган. А с 21 мая авиаторы начнут летать по данному маршруту ежедневно.

Как сообщал «Новый День», 9 апреля аэропорт прекратил работу. Ожидалось, что полеты возобновятся с 1 мая. Затем дата запуска авиарейсов переносилась несколько раз. И в середине мая оперативный штаб региона продлил «коронавирусные» ограничения вновь.

«Для решения данного вопроса правительство Курганской области направило обращение в адрес оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации и в ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»», – ранее сообщали в оперштабе региона. Перевозчик – «ЮТэйр», ответил согласием.

Курган, Дарья Котова

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