В Кургане пенсионер украл 80 порций мороженого

В Кургане ночью с 8 на 9 июня полицейские задержали 61-летнего пенсионера. Как сообщает УМВД по Курганской области, мужчина в центре города взломал замок у холодильника с мороженым. Взломщик похитил у индивидуального предпринимателя более 80 порций мороженого, причинив ему ущерб на сумму около 8 тыс рублей.

«Когда мужчина передвигался по городу с похищенным, его остановили для проверки сотрудники патрульно-постовой службы полиции. По словам гражданина, он похитил мороженое для личного употребления. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. Похищенное у него изъято», – сообщает 10 июня УМВД региона.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Максимальное наказание, которое грозит курганскому пенсионеру, лишение свободы на срок до пяти лет.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 10.06.20

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