В Курганской области из-за аномальной жары прекращено движение грузовых машин

В Курганской области в среду, 10 июня, с 14 до 22 часов на федеральных автодорогах вводятся ограничения для грузового автотранспорта. Об этом сообщает УГИБДД по Курганской области. Автоинспекторы объясняют такие меры погодными условиями: в регионе нетипичная для июня жара.

«С 14 часов до 22 часов вводится временное ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов. Ограничение действует на участках автомобильных дорог федерального значения: «Иртыш» на участке 55+450 км по 465+331 км; «Екатеринбург – Шадринск – Курган» на участке 125+000 км-365+000км; «Иртыш», «Подъезд к г.Тюмень» на участке 0+000 км – 91+000 км. Сотрудники ГИБДД обращаются к водителям большегрузного транспорта с призывом с пониманием относиться к введенным мерам и планировать поездки с учетом данной информации», – сообщается в обращении УГИБДД.

Как сообщал «Новый День», на территории Курганской области установилась аномально-жаркая погода. Такой прогноз был сделан почти на всю на предстоящую неделю – с 8 по 12 июня. Температура воздуха +28-30 градусов, что выше климатической среднесуточной нормы на 7-9 градусов.

Курган, Дарья Котова

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