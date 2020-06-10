В Курганской области продолжает расти количество заболевших коронавирусом

В Курганской области за сутки подтверждено 14 новых случаев Covid-19. По данным на 10 июня общее число заболевших увеличилось до 344.

Как сообщает оперативный штаб региона, четыре новых случая – завозные из двух уральских регионов. Заболели жители Белозерского, Шадринского и Далматовского районов, посещавшие ХМАО и ЯНАО.

«Остальные 10 случаев – контактные и местные случаи передачи инфекции у жителей Кургана, Сафакулевского, Шумихинского, Кетовского и Шадринского районов. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе зафиксировано 344 случая новой коронавирусной инфекции», – уточнили в оперштабе региона.

По выздоровлению на данный момент выписаны 202 человека, но под медицинским наблюдением остаются 3406 человек.

Как сообщал «Новый День», для тех, кто приезжает в область из регионов с неблагополучной эпидобстановкой, установлены особые требования. Так, лица, посещавшие Москву, Московскую и Мурманскую области, ХМАО, ЯНАО, Якутию, обязаны уведомить медиков о своем прибытии и удалиться на 14-дневный карантин. Режим строгой самоизоляции обязаны соблюдать и те, кто проживает вместе в прибывшими.

Курган, Дарья Котова

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