В Курганской области за сутки подтверждено 11 новых случаев Covid-19

В Курганской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 355. Прирост за последние сутки – 11 новых случаев. Об этом 11 июня сообщил оперативный штаб региона.

Только два новых случая – завозные. Covid-19 выявлен у жителя Варгашинского района, который посещал ЯНАО. Также заболел один человек в Макушинском районе, он прибыл из Москвы. «Остальные девять случаев – контактные у жителей Кургана, Сафакулевского, Целинного, Кетовского, Шадринского районов», – уточнили в оперштабе Зауралья.

Представители регионального управления Роспотребнадзора ежедневно напоминают курганцам о необходимости соблюдать меры предосторожности.

«Настоятельно рекомендуем посещать организации, учреждения, места розничной торговли, совершать поездки в общественном транспорте, только используя средства индивидуальной защиты, соблюдать социальное дистанцирование, не забывать о дезинфекции рук и личной гигиене. Для граждан старшего поколения и лиц, имеющих хронические заболевания, по-прежнему рекомендован режим самоизоляции», – призывает жителей области Роспотребнадзор.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 11.06.20

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