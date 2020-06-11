В Курганской области меняются «коронавирусные» правила въезда в регион

С 15 июня на территорию Курганской области можно будет заехать только при наличии отрицательного теста на коронавирус. О своем новом решении оперштаб региона объявил в четверг, 11 июня.

«Граждане, которые не имеют прописки на территории области, для въезда должны будут предоставить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. При этом не важно, каким видом транспорта вы прибываете – авиационным, автомобильным, железнодорожным или автобусным. Вместе с этим возобновляются полёты из аэропорта Кургана и межрегиональные автобусные рейсы», – заявили в оперштабе.

Требования к справке, которую въезжающие должны предъявить, также озвучены. Она должна быть получена не ранее, чем за два календарных дня до даты выезда из точки отправления. «Если вы отправляетесь в Курганскую область 15 июня 2020 года, то справка должна быть получена не ранее 13 июня 2020 года», – приводят пример в оперштабе.

При въезде в регион автомобильным транспортам справку придется предъявлять сотрудникам ГИБДД. На въездах в область по-прежнему будут работать посты ГИБДД. Тем, кто совершает поездку на автобусе, справку об отрицательном результате на коронавирус нужно будет показать во время посадки в автобус. «При этом перевозчики также будут ответственны за наличие справок у всех пассажиров рейса», – уточнили в оперштабе. На вокзалах и в аэропорту Кургана, который был закрыт с апреля, но с 15 июня готовится возобновить работу, будут соблюдаться санитарные нормы и правила. Речь идёт в том числе о разделении потоков пассажиров, масочном режиме и термометрии.

Дополнительные требования будут предъявляться к лицам, прибывающим в Зауралье из Москвы, Московской и Мурманской областей, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Якутии. Они не только должны предъявить отрицательный тест на Covid-19, но и по-прежнему обязаны удалиться на двухнедельный карантин. На режим самоизоляции уходят и те, кто проживает с людьми, прибывшими из перечисленных регионов.

Курган, Дарья Котова

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