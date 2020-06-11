Путин повысил в звании главного полицейского Курганской области

Начальнику УМВД по Курганской области Дмитрию Свинову присвоено звание генерал-майора полиции. Об этом сообщается в указе президента Владимира Путина от 11 июня.

Президентский указ № 383 «О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и высшего специального звания» опубликован 11 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Дмитрий Свинов в чине полковника полиции возглавил УМВД Курганской области в апреле 2019 года. 49-летний Свинов с 2015 по 2019 годы возглавлял полицейский главк Тверской области.

Курган, Дарья Котова

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