В Курганской области вводят обязательный масочный режим

В Курганской области с 15 июня вводится обязательный масочный режим. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Маски обязательно носить в помещениях во всех общественных местах, учреждениях торговли и услуг – магазинах, банках, аэропортах, вокзалах, аптеках, салонах красоты и т.п. В общественном транспорте необходимо также надевать перчатки.

Руководитель курганского управления Роспотребнадзора Григорий Хохлов пояснил, что эта мера связана с ростом местных случаев заболевания COVID-19.

«46% случаев заболевания коронавирусной инфекцией являются завозными. У 30 человек источник распространения не определен, это говорит о том, что у нас идет и распространение местных случаев заболевания, – сказал Хохлов. – В 53% случаев болезнь протекает бессимптомно, поэтому необходимо усилить масочный и перчаточный режим».

Напомним, что с 15 июня упрощаются правила въезда на территорию Курганской области. Если раньше регион могли в основном въехать только те, кто прописан на его территории, то теперь границы открыты для всех.

Приехать в Курганскую область, в том числе навестить пожилых родственников или на дачные участки, могут и жители других регионов. Однако они должны обязательно иметь справку об отрицательном анализе на COVID-19, полученную не ранее, чем за 48 часов до выезда.

Кроме того, справка понадобится для въезда тем, кто имеет прописку на территории Курганской области, но возвращается из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Якутии и Мурманской области.

На 12 июня в Курганской области зарегистрировано 369 случаев новой коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости составил 44 на 100 тысяч населения.

Курган, Дарья Котова

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