Известный уральский фонд передал для Курганской области экспресс-тесты на Covid-19

Курганская область получила в дар 5 тысяч экспресс-тестов на Covid-19. Для области их по предложению уральского полпредства передали Фонд святой Екатерины и глава холдинга «Русская медная компания» Игорь Алтушкин.

Как сообщили «Новому Дню» в департаменте здравоохранения Курганской области, тесты будут использоваться для экспресс-диагностики коронавирусной инфекции у лиц, прибывающих в Зауралье из регионов с неблагоприятной эпидобстановкой. Напомним, все граждане, прибывающие в Курганскую область их Москвы, Московской и Мурманской областей, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО и Якутии, обязаны сообщить о своем прибытии медикам. Так же им необходимо соблюдать 14-дневный карантин.

Инициативу благотворителей передать тесты Зауралью поддержал уральский полпред Николай Цуканов. Полномочный представитель президента в УрФО на межрегиональных совещаниях неоднократно призывал регионы округа помогать друг другу в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Уральский полпред не первый раз оказывает Зауралью ощутимую поддержку. В апреле в разгар пандемии, Цуканов попросил глав регионов УрФО поделиться с Курганской областью средствами индивидуальной защиты и аппаратами ИВЛ. И регион эту помощь от соседей получил.

Отметим, что в мае уральский полпред на одном из совещаний, обсуждая с уральскими губернаторами кооперационные связи для развития как каждого субъекта в отдельности, так и Урало-Сибирского региона в целом, попросил глав регионов УрФО, чтобы они начали использовать нереализованный потенциал Курганской области. Это и возможности региона в сфере АПК, и промышленный потенциал Зауралья.

Напомним, фонд святой Екатерины, который передал для региона тесты, был создан в Екатеринбурге в 2017 году. Его деятельность поддерживает крупный бизнес, а в состав учредителей входят «Русская медная компания», УГМК, Группа Синара и другие бизнес-структуры.

На сайте фонда сообщается, что в конце мая благотворительная структура приобрела 110 тыс штук экспресс-тестов на определение антител коронавирусной инфекции. Стоимость партии составила около 860 тычяс долларов. Тогда уточнялось, что экспресс-тесты будут поделены между Челябинской и Свердловскими областями, чтобы медики могли оперативно выявлять тех, кто уже перенес инфекцию, а также определять зараженных.

Курган, Дарья Котова

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