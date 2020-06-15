Из-за крупной аварии центр Кургана почти на сутки останется без холодной воды

В Кургане из-за аварии на водопроводе до 08:00 часов 16 июня от холодного водоснабжения будет отключен центр города. Об этом сообщает ресурсоснабжающая компания «Водный союз».

Коммунальная авария произошла 15 июня на перекрестке улиц Пролетарская и К.Мяготина. Зафиксирована утечка на водопроводе диаметром 300 мм. Вода вышла на поверхность, место аварии огорожено.

В «Водном союзе» уточняют, что ликвидировать последствия ЧП коммунальщики будут в два этапа. Сначала придется заменить вышедшую из строя задвижку, затем бригады ресурсоснабжающей организации приступят непосредственно к устранению аварии на водопроводе.

Работы начнутся в понедельник, 15 июня, и продлятся до 16 июня. В это время без воды останутся десятки домов.

Так, водоснабжение будет прекращено на ул. Пролетарская, 65, 69 (детский сад «Малышок»), 67, 71, 78, 80, 82; ул.Станционная, 64, 68, 74а, 76а/1, 76а, 74, 70, 72, 82, 80, 76, 86, 84, 85 (Энергосбыт); ул.К.Мятогина, 173, 173а, 175, 179, 183, 193, 195, 197, 152, 150 (баня), 150б, 148, 146, 144, 66; ул. Савельева, 92, 45а; ул. Ипподромная, 13, 13а, 19, 17;Савельевский переезд, 4, 3, 1, 2 и ул. 1-я Заводская, 48, 63.

Движение транспорта по ул. К. Мяготина в районе перекрестка с ул.Полетарской из-за проведения аварийных работ будет затруднено.

Курган, Дарья Котова

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