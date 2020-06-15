«Курганскую генерирующую компанию» наказали за сброс грязи в реку Черная

Природоохранная прокуратура Курганской области обвиняет ПАО «Курганская генерирующая компания» («КГК») в нарушении природоохранного законодательства. Основной в Зауралье производитель тепловой энергии и электроэнергии сбрасывает в курганскую реку Черная сточные воды с превышением концентрации загрязняющих веществ.

«Установлено, что предприятие в соответствии с решением о предоставлении водного объекта в пользование на системной основе осуществляет сброс сточных вод в р. Черная в г. Кургане. Выявлены факты сброса сточных вод с очистных сооружений в водный объект с превышением концентрации загрязняющих веществ. Согласно химических анализов, в том числе полученных по результатам производственного контроля самим юридическим лицом, в составе сбрасываемых сточных вод периодически наблюдается превышение концентрации загрязняющих веществ, причем по некоторым составляющим в 13 раз», – сообщает 15 июня прокуратура Зауралья.

ПАО «Курганская генерирующая компания» (в состав компании входят Курганская ТЭЦ, Курганские магистральные тепловые сети и Шадринская котельная) является основным производителем электрической и тепловой энергии в Зауралье. Структура подконтрольна энергоолигархам Артему Бикову и Алексею Боброву.

Природоохранным прокурором генеральному директору «КГК» было внесено представление с требованием принять меры, но глава компании, подчеркивает прокуратура, умышленно их не выполнил. Прокуратура возбудила административные дела, в результате юрлицо и гендиректор «КГК» были оштрафованы на сумму 50 тыс рублей и 2 тыс рублей соответственно. «Кроме того, в связи с непринятием мер по устранению нарушений в настоящее время Курганский межрайонный природоохранный прокурор готовит материалы для направления в суд искового заявления», – резюмировали в облпрокуратуре.

Курган, Дарья Котова

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