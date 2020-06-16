В Курганской области приезжим докторам будут выплачивать по 1,5 миллиона рублей

В Курганской области скорректирована региональная программа «Развитие здравоохранения». Врачам, которые приедут работать в села и поселки, расположенные в удаленных и труднодоступных территориях, будут единовременно выплачивать 1,5 млн рублей, выплата фельдшерам – 750 тыс рублей. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе курганского губернатора.

Ранее выплаты на сумму 1,5 млн рублей медики в Зауралье получали, если соглашались работать в населенных пунктах с населением менее 50 тыс человек. «Кроме того, в Курганской области действуют региональные подъемные пособия для молодых врачей в размере 100 тыс. рублей для тех, кто приступит к работе в больницах Кургана и Шадринска, и 150 тыс. рублей – в остальных населенных пунктах. На погашение ипотеки врачи могут получить субсидию в размере 500 тыс. рублей, причем, если оба супруга в семье врачи, общая сумма субсидии составит 1 млн рублей. Медицинским работникам также предоставляется служебное жилье», – напомнили в областном департаменте здравоохранения.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 16.06.20

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