На курганском пляже машина без водителя переехала мужчину, он погиб

В Кетовском районе на берегу карьера Серебряный Ручей погиб 37-летний мужчина. Как сообщает 17 июня СУ СКР по Курганской области, погибшего переехала машина, которая сорвалась с ручного тормоза. Следователи разыскивают очевидцев трагедии.

«Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины 1983 года рождения на берегу карьера Серебряный Ручей в результате наезда не него автомобиля», – сообщает региональный Следком.В ведомстве уточнют, что трагедия произошла еще 12 июня. Потерпевший был на пляже не один, а в компании товарищей. «Мужчина заснул на импровизированном лежаке и во время сна был смертельно травмирован наехавшим на него припаркованным автомобилем, сорвавшимся с ручного тормоза», – добавили в СУ СКР Зауралья.

Следователи просят граждан, ставших очевидцами указанных событий, оказать содействие следствию и обратиться в Кетовский межрайонный следственный отдел.

Курган, Кетовский район, Дарья Котова

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