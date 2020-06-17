У заместителя курганского губернатора подтвердился Covid-19

У заместителя губернатора Курганской области Анатолия Воробьева подтвердился коронавирус. Он госпитализирован. Еще несколько сотрудников областного правительства получили тест с предварительным положительным результатом на Covid-19.

Как сообщает 17 июня оперативный штаб региона, состояние замгубернатора Воробьева оценивается как удовлетворительное, он чувствует себя хорошо.

«В здании правительства Курганской области проводится профилактическая обработка дезинфицирующими средствами на всех этажах и во всех помещениях. Это связано с тем, что несколько сотрудников правительства 16 июня получили тест с предварительным положительным результатом на коронавирус. В данный момент они находятся под медицинским наблюдением, соблюдают режим самоизоляции и ждут подтверждения результатов», – прокомментировали в оперштабе Зауралья. В здании регионального правительства действует строгий масочный режим.

Все, кто мог контактировать с чиновниками, известны. И все контактные уже протестированы и отправлены на самоизоляцию.Чиновники не вернутся на рабочие места, пока не получат отрицательный результат тестирования на Covid-19.

39-летний Анатолий Воробьев в облправительстве Зауралья с декабря 2018 года возглавляет департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области. В настоящее время – заместитель губернатора.

Курган, Дарья Котова

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