В Зауралье мотоциклист решил проехать по лесу и погиб

В лесном массиве Шадринского района произошло ДТП со смертельным исходом. Погиб 34-летний мотоциклист, пассажир доставлен в реанимацию. Как сообщает УГИБДД Курганской области, мужчина на мотоцикле Alp врезался в дерево.

В автоинспекции региона уточняют, что ДТП произошло 17 июня в 16:10. Мотоциклист ехал по грунтовой дороге, связывающей село Погорелка и садовое общество Боровое. «34-летний житель района допустил наезд на препятствие – дерево. В результате происшествия водитель получил травмы, не совместимые с жизнью и скончался на месте до приезда скорой помощи», – уточнили в УГИБДД. 22-летний пассажир мотоцикла был госпитализирован в отделение реанимации ГБУ «Шадринская больница скорой медицинской помощи».

По данным автоинспекторов, и водитель, и пассажир экипировкой не пользовались и ехали без мотошлемов.

Шадринский район, Курган, Дарья Котова

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