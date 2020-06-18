В Кургане священнослужителя заподозрили в растлении несовершеннолетних мальчиков. Заявление епархии

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил подготовил обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить обнародованную в открытых источниках информацию о возможном факте растления несовершеннолетних мальчиков лжеархиепископом Варуха (Владимир Тищенков). Об этом сообщается на сайте курганской епархии. Также владыка просит изучить деятельность прихода в поселке Рябково (Рябковское кладбище), который не имеет отношения к РПЦ. Сами православные называют Тищенкова сектантом.

Решение обратиться в прокуратуру было принято на основании коллективного письма, направленного в епархию Зауралья. Свои подписи под ним поставили около 700 жителей области. Авторы обращения напоминают, что приход Варухи не относится к РПЦ и предъявляют лжебатюшке серьезные обвинения.

«Мы глубоко озабочены тем, что в Курганской области действует деструктивная сектантская организация, прикрывающаяся именем Русской Православной Церкви. В органах юстиции она зарегистрирована как местная религиозная организация Курганский православный приход в честь Святой Троицы, расположенный по адресу: г. Курган, ул. Черняховского, д. 191 в районе городского кладбища пос. Рябково. Председателем приходского совета – настоятелем является Тищенков Владимир Анатольевич, который именует себя «архиепископом Варухом», рукоположенным в раскольничьем «Киевском Патриархате»», – говорится в коллективном обращении.

Авторы письма напоминают, что в открытых источниках можно найти информацию, которая не просто компрометирует священнослужителя Варуху, но и требует разбирательства. И речь, возможно, идет о растлении несовершеннолетних мальчиков.

Авторы письма сообщают о видеоматериалах порнографического характера, которые были сняты на территории «Прихода Святой Троицы». «Данные материалы косвенно могут указывать на то, что Тищенков также занимается растлением несовершеннолетних», – говорится в письме. Собеседники агентства на условиях анонимности уточняют, что факты растления подростков в Рябково могли иметь место в 90-ых, 2000-ых годах.

«Также вызывают обеспокоенность давние контакты Тищенкова В.А. с раскольничьим Киевским Патриархатом – организацией, имеющей тесные связи со Службой безопасности Украины и Центральным разведывательным управлением США», – говорится в коллективном письме.

Пресс-секретарь курганской епархии Михаил Насонов подтвердил «Новому Дню», что приход в Рябково не имеет отношения ни к одной из православных церквей и лжеархиепископ Варух сам объявил себя священнослужителем. А что касается прихода в Рябково, то земля под культовое строение, предположительно, не выделялась, то есть Варух самовольно захватив участок у рябковского кладбища. В связи с чем епархия обратиться в мэрию Кургана с запросом. Также уже направлено обращение силовикам.

«По благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила юридическая служба Курганской епархии подготовила обращения в генпрокуратуру РФ и администрацию города Кургана с просьбой проверить изложенные в письме граждан факты», – сообщается на сайте епархии.

Сам митрополит Курганский и Белозерский Даниил заявил, что он был удивлен, узнав о существовании прихода на кладбище в Рябково.

«В Кургане на протяжении 30 лет безнаказанно действует лжеархиепископ Варух. Человек – дважды судимый, бравирующий своими содомскими наклонностями, уличенный в растлении молодых людей. Он до сих пор совершает «крещения», «венчания», «отпевания» и другие лжетаинства, собирая деньги с доверчивых граждан. Нам приходится заново перекрещивать людей, случайно попавших к Варуху. Они рассказывают, что были уверены, что попали к настоящему священнику. Это настоящее мошенничество и обман!», – официально прокомментировал глава курганской епархии. Дозвониться до г-на Тищенкова не удалось.

На сайте курганской епархии приведена биографическая справка о лжеархиепископе. Священнослужители подчеркивают, что собирали сведения из открытых источников.

Так, Тищенков родился в 1956 году, а через 20 лет был незаконно рукоположен священником-раскольником. С 1983 по 1990 годы находился в тюремном заключении. В 1990 году создает раскольнический приход в Кургане, в 1995 перешел в непризнанный и неканонический Киевский Патриархат, где его рукоположили в епископа Тобольского.

«В 2010 году был осужден по статье 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, сбыт, хранение взрывчатых веществ), 17 марта 2011 года Варух был со скандалом исключен из состава Киевского Патриархата (был уличен в гомосексуальных связях) и перешел на независимое положение», – резюмировали в епархии.

Курган, Дарья Котова

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