Курганская область побила свой рекорд по Covid-19

В Курганской области 18 июня зарегистрировано 32 новых случая коронавирусной инфекции. За последние дни это самый высокий показатель. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 473.

Как сообщает оперативный штаб региона, только пять вновь выявленных случаев – завозные. Заболели жители Кургана, Куртамышского и Лебяжьевского районов, посещавшие Москву и уральские регионы ХМАО и ЯНАО. «Остальные 27 случаев – контактные и местные случаи передачи у жителей Кургана, Целинного, Юргамышского, Шадринского, Катайского, Варгашинского и Кетовского районов», – уточнили в оперативном штабе Зауралья.

Всего под наблюдением медиков остаются 2970 человек, из них 649 граждан контактировали с COVID-пациентами.

Курган, Дарья Котова

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