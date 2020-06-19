В Курганской области за сутки коронавирусом заболели 29 человек

В Курганской области вторые сутки подряд фиксируется рост заболеваемости COVID-19. По состоянию на 19 июня выявлено 29 новых случаев. В четверг, 18 июня, оперштаб региона сообщал о 32 заболевших. С начала пандемии инфицировались 502 человека.

В оперативном штабе Зауралья уточнили, что почти все заболевшие на сегодня – контактные. Завезенных случаев COVID-19 только шесть: из ХМАО, ЯНАО, Челябинска, Тюменской области. «Еще 23 человека – контактные, из них у шести человек путь передачи не установлен», – уточнили представители регионального Роспотребнадзора. Большая часть вновь заболевших – жители Кургана. Также зарегистрированы случаи еще в семи районах области.

Напомним, с 15 июня в регионе были усилены меры борьбы с коронавирусом. Действует обязательный масочный режим. Маски необходимо носить в любых общественных местах, где оказывают какие-либо услуги. В общественном транспорте необходимо также надевать перчатки. Иногородним гражданам, чтобы попасть на территорию области, необходимо предъявить свежий отрицательный тест на коронавирус.

Курган, Дарья Котова

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