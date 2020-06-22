В мэрии Кургана рассказали, как город отпразднует 75-летие Победы

Мэрия Кургана сообщила, в каком формате 24 июня пройдет празднование 75-летия Победы. Программа опубликована на сайте горадминистрации.

Большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате. Они начнутся 22 июня – в День памяти и скорби, и продлятся до 24 июня включительно. Массовых мероприятий, привычного парада и салюта не запланировано.

С сегодняшнего дня городские учреждения культуры запускают многочисленные онлайн-акции. Выставки, кинопоказы и флешмобы будут проводиться в онлайн-режиме и транслироваться в социальных сетях.

Непосредственно 24 июня часть мероприятий пройдет оффлайн. Запланировано проведение нескольких мини-концертов, которые пройдут на открытом воздухе, зрители смогут соблюдать социальную дистанцию. Так, концерты состоятся на площадках ЦКиД «Современник», ЦКиД «Спутник», КЦ «Курган», СКЦ «Черемушки», «Городской Дом народного творчества и досуга».

Напомним, из-за пандемии коронавируса президент Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы до 24 июня. Девятого мая в российских городах прошли лишь авиапарады и праздничные салюты.

Курган, Дарья Котова

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