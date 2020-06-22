В Зауралье из-за пьяных водителей произошло два серьезных ДТП, трое молодых людей погибли

В Курганской области 21 июня произошло два ДТП с участием нетрезвых водителей. Пострадали трое детей. Еще три человека – двое молодых людей в возрасте 25 лет и 21-летняя девушка – погибли на месте аварии до приезда скорой. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Авария с участием несовершеннолетних произошла 21 июня в Шадринском районе на 197-ом километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган. Нетрезвый 31-летний житель села Сухринское попытался совершить обгон, но не справился с управлением. Машина съехал в кювет и перевернулась. В салоне автомобиля находились 15-летняя девушка, двухлетний мальчик и девочка четырех лет. Они все пострадали.

Дети перевозились с нарушением ПДД. «Девушка-подросток находилась на заднем пассажирском сиденье справа, не была пристегнута ремнем безопасности. Детские удерживающие устройства при перевозке малолетних детей не использовались. Более того, малыши оба располагались на переднем пассажирском сиденье. В настоящее время все трое несовершеннолетних находятся на стационарном лечении в ГБУ «Шадринская больница скорой медицинской помощи», – уточнили в автоинспекции региона.

В тот же день в Сафакулевском районе 26-летний нетрезвый водитель спровоцировал смертельное ДТП. Трагедия произошла на 3-м километре автодороги Яланское-Калмык-Абдрашево-Белое Озеро.

Водитель управлял автомобилем ВАЗ 2115. Он не справился с управлением: автомобиль вылетел с дороги и врезался в электроопору. Три человека погибли. Это были пассажиры: двое молодых людей в возрасте 25 лет и 21-летняя девушка. Они скончались на месте ДТП до приезда скорой. Сам водитель получил травмы, но ему даже не потребовалась госпитализация.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», – прокомментировали в УГИБДД.

Курган, Шадринск, Дарья Котова

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