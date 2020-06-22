В Зауралье вандалы сожгли единственный мост, соединяющий две деревни с автодорогами

В Целинном районе Курганской области неизвестные сожгли мост через реку Черная. Это была единственная переправа, с помощью которой жители двух населенных пунктов могли выехать на автодороги регионального значения.

В облправительстве приняли решение проложить временную переправу через реку Черная у деревни Мануйлово в Целинном районе. Как уточнили в региональном департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ, уже идет заготовка материалов. «Это позволит населению не менять своего прежнего маршрута», – заявили в профильном ведомстве.

В департаменте напомнили, что вандалы уничтожили мост в ночь с 14 на 15 июня. Переправа не подлежит восстановлению. Сейчас жители окрестных территорий могут пользоваться только объездной дорогой через деревню Кислянка. От автодорог оказались отрезаны жители села Рачеевка и деревни Исаково, в обоих населенных пунктах проживает около 300 человек.

«Заявление о содеянном преступлении подано в полицию. Злоумышленники в данный момент не установлены. Если кто-то знает какую-либо информацию по данному преступлению, просим обратиться в местное отделение полиции», – призвали жителей области в департаменте строительства.

Курган, Целинный район, Дарья Котова

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