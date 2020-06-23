Губернатор Шумков стихами ответил на вопросы курганцев и сорвал аплодисменты за остроумие

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ответил на вопросы жителей области, посвященные коронавирусу. Ответы 23 июня он разместил в своем аккаунте в Инстаграм. А на один из вопросов ответил стихами.

«Почему ходите без маски, какой показываете пример. Отвечаю. Решением штаба ношение маски предписано в закрытых объектах с массовым посещением людей. Потому, входя в магазин или иной подобный объект, маску надеваю, как и остальные. Пример показываю простой – не искать соринку в чужом глазу и не доводить ситуацию до абсурда», – написал Шумков.

На вопрос жителей региона, почему Курганскую область сначала закрывали, а потом открыли, губернатор отметил, что уже высказывался по этому поводу, но еще раз озвучил свою точку зрения.

«Отдельные ограничения на въезд в область были продиктованы тем, что в регионе большое число пенсионеров (30%) и лиц, имеющих инвалидность (11%). Когда ситуация только разворачивалась, с учётом состояния наших медицинских учреждений, нужно было время, чтобы оценить степень угрозы, сосредоточиться на главном, закупить оборудование и медикаменты, обучить людей и специалистов. Главная цель с такой структурой населения и медициной – сделать всё для снижения количества летальных исходов. Пока на территории нашего транзитного субъекта не зарегистрировано ни одного летального случая по причине коронавирусной инфекции», – написал глава региона и в очередной раз поблагодарил медиков, сотрудников ДПС – всех тех, кто пытался защитить Зауралья от распространения коронавируса. «Дай нам Бог и дальше работать согласовано на сохранение вашего здоровья и безопасности», – добавил губернатор.

Вскоре под постом жительница области задала Шумкову вопрос: когда откроют кафе? И это вызвало дискуссию. Автору вопроса в шутку посоветовали: «Дома ешь! Готовить лучше научишься». В диалог курганцев вклинился Шумков и разместил ответ в стихах: «Роспотребнадзор занимается этим. Чтоб не получилось «Вокруг бардак, везде обман. В глазах тоска, в душе обида. И пуст бюджет и пуст карман, в засилье масок и ковида».

На стих Шумкова подписчики отреагировали смайлами «аплодисменты» и оценили остроумие губернатора. «Шумков – лучшее, что у нас было», – написал один из пользователей Инстаграм.

Курган, Дарья Котова

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