В Курганской области реформируют два района

Курганская областная дума соберется завтра, 23 июня, на внеочередное заседание. Как стало известно «Новому Дню», на повестке стоит один вопрос – преобразование двух муниципальных районов в муниципальные округа. Речь о Макушинском и Шумихинском районах.

Если депутаты одобрят законопроект об объединении в окончательном чтении, то выборы в думы новых муниципальных округов пройдут в октябре или ноябре 2020 года.

Напомним, Курганская область нуждается в реформе муниципальных образований. На данный момент регион с населением 850 тыс. человек имеет 389 муниципальных образования (для примера, в Тюменской области на 1,43 млн населения только 302 МО, в Челябинской области – на 3,5 млн населения 319 МО). Сейчас в Курганской области 24 муниципальных района. В 19 из них уже идет или планируется процесс объединения в муниципальные округа.

Курган, Дарья Котова

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