В Курганской области зафиксирован суточный прирост по Covid-19

В Курганской области за сутки выявлено 34 новых случая Covid-19. Такие данные озвучены оперштабом региона на дату 23 июня. Днем ранее, напомним, было 20 вновь заболевших.

Как уточнили в оперативном штабе Зауралья, 16 человек заболели в Кургане. Остальные случаи коронавируса выявлены в Шумихинском, Куртамышском, Сафакулевском, Кетовском, Щучанском и Лебяжьевском районах.

«Под медицинским наблюдением остаются 2596 человек, в том числе 937 человек – контактные. Сняты с наблюдения – 16218 человек. Суммарно лабораториями медучреждений проведено 52270 исследований», – отметили в оперштабе.

Курган, Дарья Котова

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