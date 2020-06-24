Опять рост: в Курганской области за сутки выявлено 35 Covid-пациентов

В Курганской области 24 июня лабораторно подтверждено 35 новых случаев Covid-19. С начала недели фиксируется рост заболеваемости.

В оперативном штабе Зауралья уточнили, что вновь заболешие – жители Далматовского, Кетовского, Катайского, Звериноголовского, Каргапольского, Куртамышского, Петуховского, Сафакулевского, Щучанского районов. Заболешие есть также в Кургане и Шадринске.

С начала пандемии в области Covid-19 выявлялся 348 раз. Сейчас под наблюдением медиков остаются 2419 человек. Почти половина – 1033 человка, контактировали с инфицированными.

Напомним, с 15 июня на территории Курганской области действует обязательный масочный режим. Маски необходимо носить в любых общественных местах, где оказывают какие-либо услуги. В общественном транспорте необходимо также надевать перчатки. «Для людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, рекомендован режим самоизоляции. При появлении признаков респираторной инфекции вызывайте врача на дом», – напоминают в оперштабе.

Курган, Дарья Котова

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