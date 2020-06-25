Губернатор Шумков предложил клонировать курганского депутата Ильтякова

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем аккаунте в Инстаграм посвятил пост депутату региональной думы, совладельцу комбината «Велес» и благотворителю Александру Ильтякову. Он написал, что таких, как Александр, нужно клонировать.

В среду, 25 июня, глава региона работал в Частоозерском районе и посетил семейное предприятие братьев Ильтяковых – мясоперерабатывающий комбинат «Велес». По итогам визита Шумков написал пост.

«Сегодня в Частоозерском, в гостях у одного из самых харизматичных и пассионарных земляков. Таких, как Александр, нужно клонировать, чтобы после десятилетий нытья, безделия и уныния добрые изменения шли везде полным ходом», – написал Шумов.

Глава региона также подчеркнул,что Ильтяков много делает для данной территории. «Наивно надеяться, что на такой огромной территории всё в порядок может привести государство. Каждому уголку нужен Хозяин. Человек слова и человек дела с большой буквы. У нас долго вытравливали таких людей и такое чувство. Сейчас пришла пора развивать и культивировать чувство Хозяина везде. Только так можно преодолеть болтологию, паразитизм и чванство», – цитата из поста Шумкова.

Отметим, что в текущем году в Частоозерье запланирован большой объем работ по благоустройству. Помимо этого запланировано строительство Центра культурного развития с объемом вложений более 111 млн рублей. «В настоящее время объявлен аукцион, строительство планируется завершить в 2021 году», – добавили в пресс-службе губернатора.

Увеличен и фонд дорожных работ. «В этом году на дорожные работы было выделено в 2 раза больше, чем в прошлом. Решили – 20 млн еще добавим, чтобы сделать центр села и провести здесь благоустройство», – отметил Вадим Шумков.

Мясокомбинат «Велес» контролируют братья Дмитрий и Александр Ильтяковы. Оба – депутаты. Дмитрий – депутаты думы Курганской области, Александр Ильтяков депутат Госдумы РФ шестого и седьмого созывов.

Курган, Дарья Котова

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