В Зауралье молодые люди устроили ночные мотогонки в поле и попали в ДТП

В Курганской области в ДТП попали два мотоциклиста, один из них – 15-летний подросток. Как сообщает 25 июня региональное управление ГИБДДД, авария произошла в два часа ночи в деревне Березово.

«15-летний подросток, управляя мотоциклом ИЖ «Планета 5», при выезде с поля не предоставил преимущество в движении другому мотоциклу – ИЖ «Юпитер 5», которым управлял 22-летний водитель. Произошло столкновение», – уточнили автоинспекторы.

Оба водителя не имели прав, их мотоциклы не были зарегистрированы и молодые люди ездили без мотошлемов. «Более того, водитель второго мотоцикла находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате происшествия оба получили травмы и находятся на стационарном лечении. Подросток госпитализирован в ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница им. Красного креста», молодой человек находится на лечении в ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи», – сообщили в УГИБДД Зауралья.

Курган, Белозерский район, Дарья Котова

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