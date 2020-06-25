В Кургане из окна многоэтажки выпал двухгодовалый ребенок

В Кургане из окна квартиры на втором этаже выпал двухгодовалый мальчик. Трагедия произошла 23 июня в многоэтажном доме на ул. Гоголя, сообщает СУ СКР по Курганской области.

Мальчик в возрасте 2 года 8 месяцев выпал из окна днем. В это время он находился в квартире под присмотром бабушки. «В момент, когда женщина отвлеклась, ребенок смог забраться на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна. В настоящее время мальчик находится в лечебном учреждении», – уточнили в СУ СКР Курганской области.

Проводится доследственная проверка. «Следователем проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств данного происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – добавили в региональном Следкоме. Также в ведомстве в очередной раз напомнили об опасности москитных сеток и попросили взрослых не оставлять детей без присмотра.

Курган, Дарья Котова

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