В ГИБДД уточнили детали смертельного ДТП в Кургане с участием ребенка-велосипедиста

В Кургане вечером 25 июня водитель автомобиля Лада Гранта сбил 11-летнего мальчика. Ребенок погиб на месте до приезда скорой.

Как уточнили «Новому Дню» в управлении ГИБДД, примерно в 20 часов 11-летний ребенок на велосипеде решил быстро переехать дорогу на ул. Пушкина в районе дома №20. Он двигался по проезжей части, водитель Лады не успел среагировать и сбил велосипедиста. Удар был такой силы, что ребенка отбросило. Мальчик скончался еще до прибытия медиков.

Ведется расследование, но по предварительной версии водитель легкового автомобиля правила дорожного движения не нарушал.

В автоинспекции в очередной раз напоминают, что родители должны отвечать за безопасность своих детей, в том числе – обязаны учить их правилам дорожного движения. В ГИБДД подчеркивают, что дети не умеют правильно и адекватно оценивать скорость движущегося автомобиля, как не могут оценить и безопасную дистанцию на дороге.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 25.06.20

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