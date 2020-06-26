Полет нормальный: АК «ЮТэйр» погасила долги перед аэропортом Кургана и обсуждает летнее расписание

Авиакомпания «ЮТэйр» и аэропорт Кургана урегулировали финансовый спор. Как сообщили в пятницу, 26 июня, в пресс-службе аэропорта, авиаторы полностью погасили свой долг.

Задолженность – 8 млн рублей, сформировалась за аэропортовые услуги. Представители «воздушных ворот» Кургана подали на перевозчика иск в арбитражный суд. После погашения долга в полном объеме иск был отозван.

В аэропорту напоминают, что авиакомпания «ЮТэйр» с 15 июня возобновила полеты из Кургана в Москву и выполняет два рейса в неделю.

«С 1-го июля из курганской «воздушной гавани» будет выполняться четыре рейса в неделю в столицу. А с 1-го августа планируется ежедневное авиасообщение между Курганом и Москвой. Аэропорт «Курган» предоставил авиакомпании скидки на аэропортовые услуги. За счет этого курганцы могут летать в Москву из родного города практически за ту же цену, что и из Тюмени», – уточнили в аэропорту.

В данный момент правительство Курганской области, собственники аэропорта – ООО «Аэрофьюэлз», представители АК «Ютэйр» ведут переговоры о летней кампании 2021 года.

До пандемии, напомним, губернатор Курганской области Вадим Шумков обсуждал с собственниками аэропорта возможность расширения сетки полетов. В частности, речь шла об открытии трех новых рейсов – в Санкт-Петербург, Сочи и Новый Уренгой. Предполагалось, что эти рейсы уже могут быть включены в летнее расписание авиаторов. Но Шумков тогда подчеркивал, что вопрос еще находится в стадии обсуждения и проработки. Также не уточнялось, какие авиакомпании могут начать обслуживание перечисленных рейсов.

Напомним, из-за пандемии коронавируса аэропорт Кургана с 9 апреля приостановил свою работу. Все рейсы были отменены. Работу порт возобновил только 15 июня. И пока авиаторы летают из Кургана только в Москву.

Курган, Дарья Котова

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