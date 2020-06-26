Волонтеры сами принесут: курганцев попросили не выстраиваться в очередь за бесплатными продуктовыми наборами

Пенсионеров Курганской области, которые решили самостоятельно получить бесплатные продуктовые наборы в рамках акции «МыВместе», убедительно просят оставаться дома. Жителям области наборы на дом доставляют волонтеры.

В Кургане 25 июня пенсионеры выстроились в очередь центров, где в рамках акции «Мы Вместе» бесплатно выдавали продуктовые наборы.

Как сообщили «Новому Дню» в управлении соцзащиты населения Зауралья, данная акция идёт уже три месяца – всё это время продукты развозили на дом волонтёры и социальные работники. Тем, кого дома застать не удалось, предложили прийти за продуктами самим. Это и привело к образованию очередей.

«Мы не ожидали, что сразу придут столько людей, наверное, сработало сарафанное радио. Контакты всех заявителей записали – с ними свяжутся социальные работники, чтобы уточнить удобное время для доставки продуктовых наборов. Вместе с этим мы приняли решение остановить выдачу продуктов в пунктах социального обслуживания. Гражданам не нужно никуда ходить, нужно лишь дождаться доставки у себя дома», – рассказала глава управления соцзащиты области Юлия Козлова.

Вчерашние очереди сфотографировали очевидцы и выложили в соцсети, что вызвало дискуссию. Прокуратура области заявила, что проверит, соблюдались ли санитарные нормы при выдаче продуктовых наборов. В управлении соцзащиты населения Курганской области подтвердили, что в сегодня большого скопления людей нет.

Напомним, продуктовые наборы стали одним из видов помощи для граждан в период пандемии коронавируса. Получить их могут граждане, достигшие возраста 65 лет и старше, имеющие регистрацию по месту жительства на территории Курганской области, среднедушевой доход которых составляет менее 1,6 величины прожиточного минимума для пенсионера в Курганской области (13234 рублей).

Курган, Дарья Котова

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