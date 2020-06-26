С начала пандемии коронавируса в Курганской области Covid-19 заболели 700 человек

В Курганской области 26 июня выявлен 21 новый случай коронавируса. Общее число заболевших увеличилось до 700.

Новые случаи на сегодняшний день выявлены у жителей Альменевского, Кетовского, Петуховского, Притобольного, Сафакулевского, Целинного, Частоозерского районов и Кургана. Об этом 26 июня сообщает оперативный штаб региона.

«Под медицинским наблюдением остаются 2218 человек, из них 1006 человек – контактные. Сняты с наблюдения – 16767 человека. Суммарно лабораториями Курганской области проведено 55679 исследований», – уточнили в оперштабе региона.

Напомним, в регионе в 15 июня действует обязательный масочный режим. Жителям в возрасте от 65 лет рекомендовано по-прежнему соблюдать режим самоизоляции.

Курган, Дарья Котова

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