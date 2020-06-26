В Зауралье в суд передано дело «черных лесорубов», которые зарабатывали миллионы

В Курганской области завершено расследование уголовного дела, фигурантами которого стали восемь человек. Члены ОПГ нарубили в Зауралье леса на 14 миллионов рублей.

Как уточнили в УМВД по Курганской области, все обвиняемые – жители Кургана. Им предъявлены обвинения по ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) и ст. 191.1 (приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины).

«В 2018 году 38-летняя местная жительница и её 30-летний сожитель, имеющие опыт лесозаготовок, организовали на территории области незаконную рубку деревьев и их обработку. Для перевозки и последующей продажи древесины ими оформлялись фиктивные сопроводительные документы. Противоправная деятельность группы была пресечена полицейскими в ноябре 2018 года», – напомнили в УМВД Зауралья.

Задержали «черных лесорубов» на территории Мишкинского района. В ходе следствия удалось доказать их причастность к сбыту почти 700 кубометров древесины, общая стоимость которой превысила 14 млн рублей.

«Кроме этого, при расследовании сотрудники полиции выявили факт незаконного перемещения через таможенную границу лесоматериалов общей стоимостью более трёх миллионов рублей. В связи с этим 38-летняя обвиняемая привлекается также к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 226.1 УК РФ», – резюмировали в полиции.

Дело передано в Мишкинский райсуд. Лесорубам грозит тюремный срок – до семи лет.

Курган, Дарья Котова

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