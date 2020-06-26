В Курганской области к работе возвращаются кинотеатры и летние кафе

С 30 июня в Курганской области заработают кинотеатры и уличные веранды ресторанов. Такое решение 26 июня принял оперативный штаб региона.

«Сейчас идёт подготовка к открытию объектов: для каждой отрасли разработаны рекомендации санитарных врачей, которые необходимо строго соблюдать», – отметили в оперштабе Зауралья.

Летние кафе – террасы, для возобновления работы должны иметь бесконтактные термометры для измерения температуры у посетителей. Рестораторы также должны обеспечит при рассадке социальную дистанцию между столами, персонал должен работать в перчатках и маске, а посуда обрабатываться особым способом. И еще одно требование – за одним столиком должно быть не более четырех человек.

Кинотеатры откроются при условии, если зрителей снабдят антисептиками. Работники обязаны работать в перчатках и маске. Сохраняется и требование о соблюдении социальной дистанции. После каждого киносеанса залы должны обрабатываться.

Напомним, что с 15 июня в Зауралье для всех действует обязательный масочный режим.

Курган, Дарья Котова

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